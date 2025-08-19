Mauro Icardi entró en la lista de deudores alimentarios: qué consecuencias tendrá
El futbolista no paga la cuota alimentaria de sus hijas y podría perder la famosa "casa de los sueños" que tiene con la China Suárez.
Mientras Mauro Icardi se encuentra en Turquía con la China Suárez, en las últimas horas, recibió un duro revés judicial tras las diferentes denuncias que hizo Wanda Nara, donde lo acusa de no pagar la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.
La Justicia ingresó al futbolista en la lista de deudores alimentarios y tendría duras consecuencias. En DDM, Martín Candalaft mostró un documento que llegó con la resolución. Además, Laura Ubfal también usó sus redes sociales para dar más detalles.
“Primicia. Mauro Icardi declarado deudor alimentario”, escribió en la red social X, ex Twitter. También la periodista explicó las medidas que recaerían sobre el delantero del Galatasaray tras la determinación judicial.
“Si entra no puede volver a salir del país, U$S 3500 de multa diaria, embargada la Casa de los Sueños”, dijo en referencia a la lujosa propiedad ubicada en Nordelta.
El duro mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi tras el Día del Niño: "Eso también es violencia"
Wanda Nara volvió a encender la polémica con Mauro Icardi. Luego de que este domingo se celebrara el Día del Niño en Argentina, la mediática compartió un fuerte descargo en su cuenta oficial de X en el que cuestionó al delantero por su rol como padre.
“Ayer fue el Día del Niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o no aparecer en sus cumpleaños. En el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo… eso también es violencia”, escribió.
La empresaria sumó críticas más directas: “No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc.; es violencia”.
Y remarcó que, mientras Icardi se muestra cercano a los hijos de su actual pareja, descuida a los que tiene en común con ella: “Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios carísimos por venganza, mientras el colegio de tus hijas ya va por el segundo año sin pagarse”.
En su extenso descargo, Nara también cuestionó a las abogadas que representan a Icardi en los tribunales y denunció que, a pesar de llevar 10 meses sin cumplir con la cuota alimentaria, el futbolista sigue viajando con total libertad.
Por último, aseguró que siempre se hizo cargo de la educación de sus hijos con su propio trabajo como representante: “Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono, el reemplazo y la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, mientras a ellos en sus días, nada”, sentenció.
