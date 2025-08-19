Mauro Icardi entró en la lista de deudores alimentarios: qué consecuencias tendrá

“Ayer fue el Día del Niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o no aparecer en sus cumpleaños. En el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo… eso también es violencia”, escribió.

La empresaria sumó críticas más directas: “No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc.; es violencia”.

image

Y remarcó que, mientras Icardi se muestra cercano a los hijos de su actual pareja, descuida a los que tiene en común con ella: “Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios carísimos por venganza, mientras el colegio de tus hijas ya va por el segundo año sin pagarse”.

En su extenso descargo, Nara también cuestionó a las abogadas que representan a Icardi en los tribunales y denunció que, a pesar de llevar 10 meses sin cumplir con la cuota alimentaria, el futbolista sigue viajando con total libertad.

Por último, aseguró que siempre se hizo cargo de la educación de sus hijos con su propio trabajo como representante: “Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono, el reemplazo y la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, mientras a ellos en sus días, nada”, sentenció.