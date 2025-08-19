A qué hora dan hoy martes La Voz Argentina en Telefe

El programa de canto interrumpió su programación habitual la semana pasada por el partido de River por la Copa Libertadores, algo que se repetirá este jueves, lo que tiende a generar malestar entre los fans.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

La Voz Argentina y sus Knockouts se podrán ver este martes, desde las 21.45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.