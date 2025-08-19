A qué hora dan hoy martes La Voz Argentina en Telefe
El programa de Nico Occhiato se mantiene en su emocionante etapa de "Los Knockouts", con presentaciones espectaculares.
La Voz Argentina se mantiene en una de sus fases más emocionantes con la disputa de "Los Knockouts", un nuevo desafío que exigirá lo mejor de los participantes para avanzar en el reality de canto.
El jurado, integrado por Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito, deberá volverse cada vez más estricto en sus decisiones.
Los "Knockouts" marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán, cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen, aumentando la presión para los concursantes.
Al igual que en la etapa anterior de "Las Batallas", los otros coaches tendrán la valiosa oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento crucial de estrategia al formato y mantiene viva la esperanza de los talentos descartados.
Esta nueva fase tiene como objetivo que los jurados sigan achicando y apuntalando a sus equipos. Y sigue este martes, en su horario habitual y por la pantalla de Telefe, con nuevas presentaciones.
El programa de canto interrumpió su programación habitual la semana pasada por el partido de River por la Copa Libertadores, algo que se repetirá este jueves, lo que tiende a generar malestar entre los fans.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y sus Knockouts se podrán ver este martes, desde las 21.45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
