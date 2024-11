¡Se supo!: salieron a la luz quiénes son los periodistas de LN+ que ya firmaron para sumarse a A24

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agus_rey/status/1857176963712004368&partner=&hide_thread=false Ya firmaron para sumarse a A24 Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Luis Novaresio, Antonio Laje y Marina Calabró.



Nueva programación desde el lunes 3 de febrero bajo el ala de Juan Cruz Ávila. pic.twitter.com/E0qKnUG1Ay — Agus Rey (@agus_rey) November 14, 2024

A su vez, el periodista Pablo Montagna, días atrás, confirmó que Juan Cruz Ávila, actual director general de LN+, volverá a A24 en el rol de CEO. Además, se anunció que Daniel Vila continuará como presidente del grupo, Claudio Belocopitt como vicepresidente y Marta Buchana como gerente de operaciones.

El futuro de Débora Plager en televisión tras su posible salida de La Nación+

Luego de varias especulaciones, la conductora agradeció a las autoridades del canal por su confianza, pero también detalló cómo seguirá a partir de ahora.

Las especulaciones sobre una nueva programación de La Nación+ incluyeron una posible salida de Débora Plager del canal. Hace ya tiempo que se sospecha que la conductora quedaría afuera de la grilla televisiva de dicho canal y tendría un posible desembargo en A24. Sin embargo, ahora, ella misma fue quien aclaró cuál será su futuro en la pantalla en 2025.

A través de su cuenta de Instagram, Plager compartió una foto desde LN+ y contó si se despide o no del canal. En un escueto comunicado reveló: "Con mucho placer les cuento que en 2025 nos seguiremos encontrando en la pantalla de LN+", rompiendo así todo tipo rumores. Luego de esto, agradeció a las autoridades de la empresa por seguir confiando en ella.

"Gracias Fernán Saguier por confiar cada día y gracias Juan Cruz Ávila y Esteban Talpone por estos años de inmenso trabajo. Es una bendición hacer lo que amamos", destacó dejando así en claro que todavía hay Plager para rato en LN+.

En tanto, el posteo generó cierta repercusión, por lo que varias personalidades del entorno de Plager decidieron dejarle algunos comentarios. Entre ellos se encuentra Marina Calabró, una de sus compañeras, quien comentó: "Te merecés todo lo bueno. Compañera talentosa y generosa como pocas!! Me dejás la vara demasiado alta!!! Te quiero, te admiro, la vas a seguir rompiendo!!".

Por ahora, los confirmados para continuar en el canal el próximo año, además de Plager, son Luis Majul, Horacio Cabak y Esteban Trebucq. Por su parte, en lo que respecta a Antonio Laje y Eduardo Feinmann, ellos pasarían al Grupo América. En lo que respecta a Luis Novaresio y Marina Calabró, por ahora no hay destino confirmado para ninguno de los dos periodistas.

Hay que destacar que, según confirmaron en Socios del Espectáculo, Juan Cruz Ávila, el director general de LN+ volvería a trabajar en Grupo América, llevándose así a parte del panel con él.