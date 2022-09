Video: la serie de 'The Last of Us' ya tiene su primer tráiler y es alucinante

The Last of Us triler

En medio de la ruina conocemos a Joel, quien tras sufrir una tragedia familiar es encomendado para una misión: acompañar y proteger a una menor, de nombre Ellie, hasta el refugio de las Luciérnagas, una milicia ubicada a las afueras de Boston. Joel, sin embargo, no conocía la importancia de su objetivo hasta que descubre que Ellie es inmune al virus y protegerla podría ser clave para encontrar una cura. Evidentemente, la travesía que les espera está llena de peligros.

Si bien se sabe que la serie de The Last of Us respetará gran parte del argumento de la propuesta jugable, algo que queda evidenciado en el primer tráiler, desde la producción ya habían avisado que se tomaron algunas libertades creativas para poder crear una adaptación a la altura de lo esperado. Después de todo, es casi imposible reflejar lo sucedido en el juego al ser un medio de entretenimiento completamente diferente.

The Last of Us ha generado una gran expectación. No solo por estar basada en uno de los mejores videojuegos de la época moderna, sino también porque HBO Max no ha escatimado recursos en su rodaje.