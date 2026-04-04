Irán respondió al ultimátum de Donald Trump: "Un infierno"
El mandatario estadodunidense dio 48 horas para el régimen iraní abra el estrecho de Ormuz, a lo que el Gobierno persa respondió duramente.
Donald Trump advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo con Irán se agota y fijó un plazo de 48 horas para que Teherán se disponga a aceptar sus peticiones, entre las cuales aparece abrir de inmediato el estrecho de Ormuz, a lo que el gobierno persa respondió con que se dispone a abrir “un infierno”.
El ultimátum del presidente de los Estados Unidos, formulado este sábado, no hace más que escalar la tensión en todo Medio Oriente, que vive bajo el bombardeo constante entre la ofensiva proisraelí y la respuesta del régimen de los ayatolás. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate”, indicaba Trump en redes sociales.
Poco después, Irán respondió a la amenaza con contundencia, al calificarla como una “estupidez” y advertir con convertir “en un infierno", a su vez, toda la región involucrada en el conflicto bélico al que ni Estados Unidos ni Israel le encuentran solución y mucho menos final.
Fue el general Ali Abdollahi Aliabadi, del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, quien calificó la advertencia del magnate neoyorquino devenido en mandatario como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.
“Se abrirán las puertas del infierno”, agregó el comandante militar iraní. En declaraciones difundidas por medios estatales, sentenció: “No olviden que si la agresión se expande, todo Medio Oriente se convertirá en un infierno”.
Inmediatamente después, Trump volvió a tomar la palabra a través de redes sociales para describir como un “ataque masivo en Teherán” el video que acompaña al texto, aunque sin precisar si se trata de imágenes actuales o anteriores.
“Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo en Teherán”, indicó el mandatario estadounidense en su red Truth Social.
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