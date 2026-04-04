Irán respondió al ultimátum de Donald Trump: "Un infierno"

Inmediatamente después, Trump volvió a tomar la palabra a través de redes sociales para describir como un “ataque masivo en Teherán” el video que acompaña al texto, aunque sin precisar si se trata de imágenes actuales o anteriores.

“Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo en Teherán”, indicó el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

bombardeo sobre teheran