Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Racing por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Racing por el Torneo Apertura.
Este sábado, desde las 17:30, el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini será el escenario de una nueva edición del clásico entre Independiente y Racing. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, llega en un momento crítico para ambos equipos, que aunque cumplieron sus compromisos en la Copa Argentina, atraviesan realidades opuestas en el campeonato local.
El Rojo llega al clásico con la obligación de disipar las dudas que rodean su presente. Si bien viene de vencer 4-2 a Atenas de Río Cuarto por el certamen federal, el rendimiento en el torneo doméstico ha sido irregular. Tras el reciente triunfo de San Lorenzo, el equipo de Avellaneda quedó relegado al 10° puesto de la Zona A con 14 unidades, fuera de la zona de playoffs y con una racha negativa de tres partidos sin conocer la victoria.
La tensión en el club es palpable. Tras el último encuentro en Florencio Varela, la parcialidad roja lanzó una advertencia directa al plantel, exigiendo un triunfo ante el eterno rival para frenar el malestar institucional. Una derrota este sábado no solo lo alejaría definitivamente de la pelea por el título, sino que profundizaría la crisis de resultados.
Por el contrario, el Racing de Gustavo Costas arriba al clásico con un semblante mucho más estable. Luego de superar por la mínima a San Martín de Formosa en la Copa Argentina, la "Academia" intentará ratificar su buen andar en el Apertura, donde ocupa la 5° posición de la Zona B con 18 puntos. El equipo mantiene un invicto de ocho partidos —su última caída fue ante Tigre en febrero— y, de obtener los tres puntos, se posicionaría como único escolta del líder, Independiente Rivadavia.
Sin embargo, no todas son buenas noticias para el conjunto albiceleste. Racing sufrió la sensible baja de Gabriel Rojas, quien regresó de la convocatoria con la Selección Argentina con un desgarro en el bíceps femoral. Además, el cuerpo técnico deberá gestionar las cargas físicas, ya que el próximo martes 7 de abril el equipo debutará en la Copa Sudamericana visitando a Independiente Petrolero en la altura de Sucre, Bolivia.
Con realidades contrapuestas pero la misma necesidad de gloria, Avellaneda se prepara para un duelo que marcará el rumbo de ambos en la recta final del torneo.
Formaciones del encuentro
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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