Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Racing por el Torneo Apertura

Con realidades contrapuestas pero la misma necesidad de gloria, Avellaneda se prepara para un duelo que marcará el rumbo de ambos en la recta final del torneo.

gustavo costas

Formaciones del encuentro

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Independiente vs. Racing

La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.