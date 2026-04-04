La furia de Fernando Burlando tras el accidente de Barby Franco: "No ha matado por casualidad"

Embed - Fernando Burlando on Instagram: "Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia. Este individuo no ha matado aún por mera casualidad pero es un asesino en estado de larva. El nuevo Código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad. La del tránsito sin controles ni sanciones durisimas para quienes no entienden lo que es ir con un arma mortal entre las manos. Un arma con forma de volante qué puede destrozar familias.Hijo de puta!"

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