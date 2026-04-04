Qué reveló la autopsia al rapero Mike Dee, tras ser asesinado y enterrado en su casa de Morón

mike dee Mike Dee, el rapero hallado muerto en Morón.

Quién era Mike Dee, el rapero hallado muerto y enterrado en Morón

Aleruzzo fue una figura histórica y pionera del hip-hop en Argentina, oriundo de Morón. Con 58 años, era un pilar del hip-hop nacional. Conocido en su barrio como "Tito", fue DJ, productor, b-boy y rapero. Formó parte del grupo La Bola Contraataca y fue uno de los activistas que ayudó a cimentar la cultura urbana en el país desde los años 80 y 90, llegando a participar en programas emblemáticos de la televisión argentina en su juventud.