Qué reveló la autopsia al rapero Mike Dee, tras ser asesinado y enterrado en su casa de Morón
Con dos detenidos en la causa por el presunto homicidio del cantante, se conocieron los detalles de los análisis realizados a su cuerpo. Todos los detalles.
Mientras la comunidad del hip-hop argentino sigue procesando la pérdida de Roberto Aleruzzo -más conocido como Tito o "Mike Dee"-, la investigación judicial ha dado pasos fundamentales para reconstruir sus últimas horas, previo a ser hallado muerto y enterrado en un pozo ciego del patio de su casa en Morón.
El resultado de la autopsia
El informe preliminar entregado al fiscal Claudio Oviedo (UFI N° 5 de Morón) confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneal grave. Los detalles forenses revelaron que el cuerpo presentaba heridas menores producidas tanto antes como después del fallecimiento.
Estos datos coinciden con el relato de una persona que declaró haber visto a Mike Dee ensangrentado el martes por la tarde. En ese encuentro, el rapero llegó a confesar que le habían pegado para robarle el celular.
Quién era Mike Dee, el rapero hallado muerto y enterrado en Morón
Aleruzzo fue una figura histórica y pionera del hip-hop en Argentina, oriundo de Morón. Con 58 años, era un pilar del hip-hop nacional. Conocido en su barrio como "Tito", fue DJ, productor, b-boy y rapero. Formó parte del grupo La Bola Contraataca y fue uno de los activistas que ayudó a cimentar la cultura urbana en el país desde los años 80 y 90, llegando a participar en programas emblemáticos de la televisión argentina en su juventud.
El último adiós en Morón
Este sábado, en un clima de profundo dolor y respeto, familiares, amigos y referentes de la cultura urbana se reunieron en la cochería Pache, ubicada frente al cementerio municipal de Morón, para despedir sus restos.
Estado de la causa
El caso continúa bajo una fuerte investigación para dar con todos los responsables. La principal hipótesis se centra en un robo violento que terminó en homicidio, seguido del intento de ocultar el cuerpo en el pozo ciego de su vivienda.
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