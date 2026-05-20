Shakira celebró su victoria contra Hacienda de España con una indirecta

Además, la cantante será una de las figuras principales del espectáculo preparado para la final de la Copa del Mundo 2026, donde compartirá escenario junto a Madonna y BTS en el primer show de medio tiempo realizado en una final mundialista.

Como parte de esa presentación, la artista también reveló que invitó a un grupo de niños provenientes de Uganda para acompañarla durante el show, en uno de los momentos que promete emocionar al público.

Todo esto sucede mientras la colombiana sigue recorriendo distintos países con su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, actualmente atravesando una etapa especial denominada World Cup Edition.