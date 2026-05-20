Shakira celebró su victoria contra Hacienda de España con una indirecta
La canción que eligió Shakira fue tomada por sus seguidores como una posible indirecta vinculada a su reciente victoria judicial frente a Hacienda.
Tras varios años marcada por investigaciones, audiencias y versiones cruzadas sobre su situación impositiva en España, Shakira recibió una resolución judicial favorable que podría significar el cierre de uno de los capítulos más complejos de su carrera.
Shakira celebró su victoria contra Hacienda con un tema de Rihanna
A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes en las que se la vio sonriente, relajada y luciendo un outfit lleno de color. Sin embargo, el verdadero detalle que despertó la atención de sus seguidores fue la música elegida para acompañar el posteo: “Bitch Better Have My Money”, uno de los temas más populares de Rihanna.
La elección musical rápidamente generó repercusión entre sus fans, que interpretaron el gesto como una indirecta cargada de ironía luego de su victoria judicial. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios celebrando el resultado favorable para la colombiana y destacando que, sin necesidad de dar declaraciones explícitas, había dejado un mensaje más que contundente.
Shakira suma hitos rumbo al Mundial 2026
En paralelo a este presente personal y profesional, Shakira continúa afianzando su histórica relación con el fútbol internacional. Hace poco lanzó “Dai Dai”, canción con la que alcanzó un récord único: convertirse en la artista con más participaciones musicales vinculadas a la Copa del Mundo, acumulando ya cuatro ediciones mundialistas.
Además, la cantante será una de las figuras principales del espectáculo preparado para la final de la Copa del Mundo 2026, donde compartirá escenario junto a Madonna y BTS en el primer show de medio tiempo realizado en una final mundialista.
Como parte de esa presentación, la artista también reveló que invitó a un grupo de niños provenientes de Uganda para acompañarla durante el show, en uno de los momentos que promete emocionar al público.
Todo esto sucede mientras la colombiana sigue recorriendo distintos países con su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, actualmente atravesando una etapa especial denominada World Cup Edition.
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