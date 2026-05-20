Camilo vuelve a la Argentina

Por ahora, la única presentación confirmada es la del 25 de octubre, aunque todo indica que podrían agregarse nuevos conciertos si la venta de entradas mantiene el ritmo proyectado. Camilo llegará nuevamente a la Argentina luego de un período de fuerte actividad musical y mediática, consolidado como uno de los artistas latinos más escuchados del continente y con una comunidad de fanáticos que no para de crecer.