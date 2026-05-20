Camilo vuelve a la Argentina
El cantante colombiano anunció un show en el Arena de Buenos Aires y ya crece la expectativa por posibles nuevas fechas.
Después de meses de rumores y especulaciones en redes sociales, Camilo confirmó oficialmente que regresará al país el próximo 25 de octubre de 2026 con un recital en el Arena de Buenos Aires, como parte de su nueva gira internacional.
El show formará parte del “Camilo Worldwide Tour 2026”, una serie de conciertos con la que recorrerá distintos países de América Latina y Europa tras el lanzamiento de sus más recientes canciones.
La noticia rápidamente generó repercusión entre sus seguidores argentinos, sobre todo porque el colombiano mantiene un vínculo muy fuerte con el público local desde hace varios años. Cada una de sus visitas recientes agotó entradas en tiempo récord y dejó afuera a miles de personas.
En las últimas horas también comenzaron a circular versiones sobre una posible segunda fecha en el Arena de Buenos Aires para el 26 de octubre. Si bien todavía no fue confirmada oficialmente por la producción del evento, distintas plataformas vinculadas a recitales ya empezaron a mencionarla ante la alta demanda esperada.
Por ahora, la única presentación confirmada es la del 25 de octubre, aunque todo indica que podrían agregarse nuevos conciertos si la venta de entradas mantiene el ritmo proyectado. Camilo llegará nuevamente a la Argentina luego de un período de fuerte actividad musical y mediática, consolidado como uno de los artistas latinos más escuchados del continente y con una comunidad de fanáticos que no para de crecer.
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