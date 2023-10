Sobredosis de TV: Mercedes Morán comparó a los candidatos presidenciales con los actores

¿Qué dijo Mercedes Morán en Sobredosis TV?

En primera instancia la actriz habló de los debates presidenciales y afirmó: "A todos (los candidatos) les veo los hilos. Hay mucho coach, hay mucha preparación, hay mucho ensayo, hay mucho texto. Salvo en algunos momentos, como pasa en la actuación, que algo impredecible sucede y aparece un poquitito de verdad".

Luego, agregó: "No digo que digan mentiras, sino de que estén ahí presentes con sus sentimientos, y no tanto con la cabeza y con la letra". Asimismo, la actriz se refirió a la posibilidad de que Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, sea el próximo presidente de la Nación: "me da miedo la posibilidad de que nuestras vidas caigan en manos de gente tan irresponsable".

Mercedes Morán en Sobredosis de TV

Aunque, para cerrar, según su parecer, manifestó: "Yo veo que mucha gente está cambiando. A medida que (Milei) se expuso más, empezó a mostrar algo que a la gente la asustó un poco más. Creo que la gente está reflexionando, vamos a ver".