Pilar Gamboa en Sobredosis de TV: "En los '90 el humor era reírse del otro y hoy ya no garpa"

Y afirmó: "Ya no garpa reírse de alguien diferente. Me parece que la serie ahí da un salto, y aún así no es solemne, no es pacata, va a fondo. Me parece que es empática, que para mí es la nueva revolución. La revolución de la empatía".

La actriz que encarna a Sofía Vega en División Palermo, una mujer paralítica, consideró que la serie "es una desconstrucción hacia un humor más inteligente".

Embed