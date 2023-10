Susana Giménez y Moria Casán: dos divas enfrentadas por la política

Susana Giménez y su apoyo a Patricia Bullrich

Hace dos semanas, Susana Giménez dio un móvil para "LAM" y, al final de la charla, Ángel de Brito le preguntó si se quedaba en Uruguay hasta fin de año y ella dijo: "Voy a votar". Y el conductor le respondió: "Ya sabemos a quién".

"Por supuesto, Patricia para todo el mundo", enfatizó Susana Giménez, manifestando su apoyo a Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

También le dio una nota a Jonatan Viale para "+Realidad" y habló sobre la actualidad del país: "Estoy en Punta del Este y pensaba ir a Buenos Aires a votar, pero no puedo porque soy residente uruguaya, en las PASO no puedo votar, pero en las nacionales sí. Todos saben por quien voy a votar, siempre voté por Juntos por el Cambio. No cambiaría nunca, confío mucho en los candidatos. Los dos candidatos son buenos (en relación a Bullrich y a Rodríguez Larreta), ganará el que tenga que ganar".

"Lo que quieren es que el país levante. Es un país tan grande, rico, poderoso... Me duele profundamente lo que veo, me duele cada vez más. No puedo creer que el dólar esté a 600, qué bárbaro... me da como miedo, no sé...", sostuvo previo a la disparada de la moneda extranjera.

Moria Casán, a favor de Sergio Massa

En el mes de agosto, Moria Casán edejó en claro su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria: Sergio Massa y Agustín Rossi, en un evento realizado por estos precandidatos una semana anterior a las PASO 2023.

En ese momento declaró: "Estoy feliz de este encuentro fabuloso, con gente divida, amena, con propuestas interesantísimas, con gente de la cultura y con un hablar, no le diría discurso, un hablar llano y relajado tanto de Rossi como de Sergio, que fue un placer escucharlos y nos invitaron a soñar y sobre todo a votar. Hay muchas cosas por hacer, muchas no se pudieron concretar, pero sí concretar los cimientos".

