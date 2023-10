Susana Giménez vino desde Punta del Este en vuelo privado para votar

Susana Giménez cumplió con lo prometido allá por agosto, cinco días antes de que se desarrollaran las PASO. En aquella oportunidad, desde Uruguay, contó que no iba a venir a emitir su sufragio, pero que sí para las generales. Incluso, dio el motivo. “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, dijo.