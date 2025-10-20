Pablo Lescano explicó su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity: "Comé sin culpa"
El músico de Damas Gratis decidió abandonar el reality de Telefe tras la primera gala de eliminación y compartió un mensaje que dio que hablar.
La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las sorpresas más comentadas de la semana televisiva. Pablo Lescano, uno de los participantes más queridos del certamen, anunció en plena grabación que no continuaría en el programa debido a compromisos laborales. Su partida, inesperada para sus compañeros y para la propia conducción, generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales y un posteo final del cantante que no pasó desapercibido.
Durante la emisión, el líder de Damas Gratis fue salvado por el jurado conformado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Sin embargo, antes de que terminara la gala, tomó la palabra para comunicar su renuncia.
“No me voy a estar emocionando, pero decirles que son unos compañeros excelentes, que la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef. Tengo muchos compromisos con la música. Yo me mandé igual y no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina. Estoy triste”, expresó visiblemente apenado.
La decisión sorprendió incluso a Wanda Nara, conductora del ciclo, quien junto al resto del elenco despidió al artista con aplausos y muestras de cariño. Fuera del aire, la repercusión fue inmediata: muchos de sus compañeros y fanáticos le dedicaron mensajes en redes sociales, lamentando su salida prematura del reality.
El llamativo posteo de Pablo Lescano tras abandonar MasterChef Celebrity
Horas más tarde, Lescano volvió a manifestarse en su cuenta de Instagram con una publicación tan breve como simbólica. En la imagen, se lo ve posando con los brazos abiertos frente a un grafiti que dice “Comé sin culpa”, una frase que muchos interpretaron como su despedida definitiva del certamen culinario. La foto acumuló miles de comentarios en pocos minutos, entre ellos mensajes de aliento, reproches por su renuncia y bromas sobre su estilo relajado y auténtico.
La participación del referente de la cumbia había generado gran expectativa desde su confirmación en el reality, no solo por su popularidad sino también por su carisma y su estilo despreocupado. Su salida anticipada deja un vacío en la competencia, pero también refuerza su compromiso con la música, su prioridad absoluta.
