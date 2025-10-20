Catherine Fulop será operada tras su caída en el show de Erreway: "Quiero cargar a mi nieta"

Un mes después de haber sufrido una fuerte caída durante una de las funciones del reencuentro de Erreway en el Movistar Arena, Catherine Fulop confirmó que deberá someterse a una cirugía para reparar una seria lesión en su hombro. La noticia fue revelada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), donde también compartió el conmovedor mensaje que la actriz le envió en privado: “Quiero poder cargar a mi nieta”.