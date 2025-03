"The Last of Us": Max estrenó el primer tráiler de la temporada 2

En estos nuevos episodios, "The Last of Us" nos sitúa después de cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

the last of us

El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada.

Tal es así que, con la emoción del estreno, Max acaba de lanzar el primer tráiler oficial de la nueva temporada. Si bien en el mismo, por el momento, no se revelaron muchos detalles sobre lo que vendrá, sí es evidente que, al menos en algunos momentos, Joel y Ellie siguen juntos.

Tráiler oficial de la temporada 2 de "The Last of Us"

Embed - The Last Of Us - Temporada 2 | Tráiler Oficial Subtitulado | Max