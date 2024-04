La reacción de la madre de Tini Stoessel a la canción en la que ataca a Marcelo Tinelli

post madre de tini.jpg

El llanto de Tini en un live de Instagram

En medio del éxito que están generando sus nuevas canciones y que forman parte de unos de sus trabajos discográficos más personales e íntimos, Tini Stoessel hizo un vivo de Instagram para agradecer a su público y no pudo evitar romper en llanto al hablar del importante proceso que está atravesando.

“Quiero hacer este vivo principalmente para agradecerles por todos los mensajes que me llegaron desde la primera canción que publiqué con el video ‘Pa’… estoy nerviosa también, perdón. Por todas las historias que me fueron contando, por todos los sentimientos que me fueron compartiendo. En este álbum estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos y todos vamos pasando no a lo largo de la vida, y vamos aprendiendo, vamos creciendo, y nos vamos dando cuenta un montón de cosas”, comenzó diciendo Tini con lágrimas en los ojos.