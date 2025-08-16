La lista de Fuerza Patria para Diputados en Provincia: con Juan Grabois adentro y encabezada por Jorge Taiana
La alianza opositora al Gobierno de Javier Milei confirmó este sábado la lista de candidatos para competir en octubre.
En el marco del cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas de octubre, Fuerza Patria confirmó la lista de unidad del peronismo para la provincia de Buenos Aires, con Jorge Taiana encabezando para Diputados, y con Juan Grabois en tercer lugar.
El periodista de C5N, Gustavo Sylvestre, había adelantado que en el partido Fuerza Patria se estaba logrando “la unidad”, con la mira puesta en el territorio bonaerense. Es así que el dirigente social aparece en la lista de candidatos.
Quienes no están son Sergio Massa, quien ya lo había anticipado días atrás, ni tampoco Máximo Kirchner. La lista tampoco incluye intendentes.
En cuanto a la unidad del peronismo, la lista tiene a dos dirigentes de La Cámpora (Pietragalla y Díaz) y dos representantes sindicales (SIley y Palazzo). García y Propato, afines a Cristina Kirchner; Miño de Patria Grande, además de Grabois; Yasky y Moyano, por el lado de Axel Kicillof; y López, Galmarini y Salzman, del Frente Renovador.
Tatiana se presenta como el candidato de la unidad, que representa a todos los sectores de la interna. "Voy a poner mi mejor esfuerzo y a escuchar a todo el mundo. Vamos a expresar la oposición y la esperanza de futuro", dijo.
Si bien el cierre de lista está pautado para las 0 horas del domingo 17 de agosto, desde las 18 de este sábado comenzarán a firmar los candidatos en la sede de Partido Justicialista ubicada en la calle Matheu.
Fuerza Patria: la lista de candidatos a Diputados en provincia de Buenos Aires
1. Taiana, Jorge
2. Lopez, Jimena
3. Grabois, Juan
4. Siley, Vanesa
5. Palazzo, Sergio
6. García, Teresa
7. Pietragalla, Horacio
8. Propato, Agustina
9. Moyano, Hugo (hijo)
10. Díaz, Fernanda
11. Galmarini, Sebastián
12. Miño, Fernanda
13. Yasky, Hugo
14. Salzman, Marina
15. Trotta, Nicolás
NOTA EN DESARROLLO
