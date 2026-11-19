Para gestionar la devolución, deberán comunicarse por correo electrónico con la boletería del Quality Arena e incluir el DNI y el número de operación correspondiente a la compra.

Más tarde, el Club de Amigos de Valeria Lynch Oficial también compartió novedades sobre su estado de salud. Desde el espacio dedicado a la cantante contaron que habían podido comunicarse con ella y transmitieron un mensaje de tranquilidad: “Queríamos contarles que ya estuvimos en contacto con Val y que, por suerte, ella está bien”.

“Fue una caída, el médico le recomendó reposo, estos primeros días así puede recuperarse bien”, agregaron junto a una fotografía de la artista durante una presentación. También confirmaron que la reprogramación no modificará su visita a la provincia: “La buena noticia es que el 25 de noviembre va a estar en Córdoba con todos nosotros”.

El antecedente de Valeria Lynch que se volvió viral en las redes

La caída obligó a la cantante a hacer una pausa en una agenda que durante los últimos meses la mantuvo activa sobre los escenarios. En agosto, había sorprendido a los peatones de la avenida Corrientes al sumarse espontáneamente a una banda callejera para interpretar “Arrancacorazones”, el clásico de Ataque 77.

El momento quedó registrado en un video que ella misma publicó en sus redes sociales. En las imágenes se la pudo ver junto al vocalista de Calle Francia, mientras varias personas se detenían para disfrutar de la interpretación. La canción, además, tiene un vínculo especial con su historia personal, ya que pertenece a la banda liderada por Mariano Martínez, su pareja y productor de dos de sus discos.

En aquella oportunidad, Lynch celebró el encuentro musical con una frase sencilla: “¡Aguante la música!”. Ahora, la prioridad es cumplir con el descanso indicado por los médicos y recuperarse para reencontrarse con sus seguidores cordobeses el próximo 25 de noviembre en el Quality Arena.