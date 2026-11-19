Un accidente obligó a Valeria Lynch a suspender un show: qué pasó y cuándo volverá a los escenarios
La cantante sorprendió con un mensaje en sus redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores.
Valeria Lynch debió modificar sus planes por un accidente doméstico que la obligará a descansar durante los próximos días. La artista sufrió una caída en su casa y, aunque se encuentra bien, los médicos le recomendaron reposo para favorecer su recuperación.
La propia cantante dio a conocer lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen de un personaje animado en el suelo y acompañó la publicación con una frase que reflejó su particular sentido del humor: “No vi el escalón y…”.
A raíz del episodio, su presentación en Córdoba tuvo que ser reprogramada. El recital que iba a realizarse este jueves 20 de noviembre en el Quality Arena finalmente tendrá lugar el miércoles 25, según confirmó el comunicado difundido desde sus redes sociales.
Cómo está Valeria Lynch y qué pasará con las entradas para su show
Desde el entorno de la intérprete buscaron llevar tranquilidad a sus seguidores y aclararon que no sufrió complicaciones de gravedad. “La artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica”, informaron en el anuncio oficial.
Además, confirmaron que los tickets adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos para el nuevo día y que no será necesario realizar ningún trámite para utilizarlos. Quienes no puedan asistir el 25 de noviembre tendrán la posibilidad de solicitar el reintegro del dinero.
Para gestionar la devolución, deberán comunicarse por correo electrónico con la boletería del Quality Arena e incluir el DNI y el número de operación correspondiente a la compra.
Más tarde, el Club de Amigos de Valeria Lynch Oficial también compartió novedades sobre su estado de salud. Desde el espacio dedicado a la cantante contaron que habían podido comunicarse con ella y transmitieron un mensaje de tranquilidad: “Queríamos contarles que ya estuvimos en contacto con Val y que, por suerte, ella está bien”.
“Fue una caída, el médico le recomendó reposo, estos primeros días así puede recuperarse bien”, agregaron junto a una fotografía de la artista durante una presentación. También confirmaron que la reprogramación no modificará su visita a la provincia: “La buena noticia es que el 25 de noviembre va a estar en Córdoba con todos nosotros”.
El antecedente de Valeria Lynch que se volvió viral en las redes
La caída obligó a la cantante a hacer una pausa en una agenda que durante los últimos meses la mantuvo activa sobre los escenarios. En agosto, había sorprendido a los peatones de la avenida Corrientes al sumarse espontáneamente a una banda callejera para interpretar “Arrancacorazones”, el clásico de Ataque 77.
El momento quedó registrado en un video que ella misma publicó en sus redes sociales. En las imágenes se la pudo ver junto al vocalista de Calle Francia, mientras varias personas se detenían para disfrutar de la interpretación. La canción, además, tiene un vínculo especial con su historia personal, ya que pertenece a la banda liderada por Mariano Martínez, su pareja y productor de dos de sus discos.
En aquella oportunidad, Lynch celebró el encuentro musical con una frase sencilla: “¡Aguante la música!”. Ahora, la prioridad es cumplir con el descanso indicado por los médicos y recuperarse para reencontrarse con sus seguidores cordobeses el próximo 25 de noviembre en el Quality Arena.
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