Uno por uno, los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 11 de enero
Con el glamour de actores y actrices, la conductora engalanará su mesa, ya ubicada en los estudios de Mar del Plata. Enterate quiénes la visitan.
Este domingo 28 de diciembre, a partir de las 13:45, "Almorzando con Juana" regresa a la pantalla de El Trece para ofrecer una propuesta ideal de sobremesa. Con la frescura y la curiosidad que la caracterizan, Juana Viale se pondrá al frente de una nueva edición de este ciclo que ya es un emblema de los domingos.
En esta oportunidad, el ciclo que conduce la nieta de Mirtha Legrand se viste de gala con una edición dedicada íntegramente al espectáculo y el humor. Juana Viale recibirá a las figuras que hoy lideran la taquilla teatral de Mar del Plata, prometiendo una charla distendida sobre el éxito y la vida en los escenarios.
Quiénes son los invitados de Juana Viale para este domingo 11 de enero
Martín Bossi y Laurita Fernández se sentarán a la mesa tras el suceso de La cena de los tontos. La obra, que fue un fenómeno en Buenos Aires, desembarcó en Mar del Plata posicionándose como uno de los grandes "tanques" de la temporada 2026.
En tanto, Florencia Peña y Juan Ingaramo compartirán detalles de Pretty Woman. En esta ambiciosa puesta, Peña revalida su vigencia en roles icónicos, mientras que Ingaramo se afianza como una de las grandes revelaciones que combina la actuación con su faceta musical.
Finalmente, el cierre de la convocatoria estará a cargo de Federico Cyrulnik. El comediante, referente absoluto del género, aportará su mirada aguda y el carisma con el que continúa agotando localidades en sus giras nacionales.
