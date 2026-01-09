Uno por uno, los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 11 de enero

Este domingo 28 de diciembre, a partir de las 13:45, "Almorzando con Juana" regresa a la pantalla de El Trece para ofrecer una propuesta ideal de sobremesa. Con la frescura y la curiosidad que la caracterizan, Juana Viale se pondrá al frente de una nueva edición de este ciclo que ya es un emblema de los domingos.