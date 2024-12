Valentina Cervantes es tapa de la revista ¡Hola!: "Apuesto a volver a enamorarme"

valentina cervantes hola

Un cambio de vida junto a su hermano

En su cuenta de Instagram, Valentina compartió una serie de imágenes que muestran su nueva vida junto a su hermano, con quien decidió convivir. "Nuestros días de convivencia. Mi hermano feliz comiendo milanesas de soja todos los días", bromeó en una de sus publicaciones, dejando entrever su lado más cercano y familiar.

Valentina regresó a Buenos Aires con sus dos hijos luego de separarse del jugador de la Selección Argentina. Al principio, vivió en la casa de su abuela, pero posteriormente se mudó a un departamento junto a su hermano, adaptándose a esta nueva etapa.

Sobre los rumores y su proceso de sanación

Frente a las especulaciones sobre un romance entre Enzo Fernández y la cantante Nicki Nicole, Valentina fue clara: "Que yo sepa, no. Quizás se hayan cruzado en el nuevo grupo, pero no más que eso". Respecto a la separación, confesó: "Obvio que dolió, lloré. Cuando me lo dijo fue como un balde de agua fría, pero cada día que pasa voy sanando".