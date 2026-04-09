El momento que desbordó a Sofía Gala durante la grabación de la serie sobre Moria Casán: "La destruyó"
La actriz, que encarna a su madre en la biopic, se quebró emocionalmente en pleno rodaje y no pudo contener las lágrimas.
El desafío de ponerse en la piel de Moria Casán en su esperada serie biográfica no fue sencillo para Sofía Gala, quien atraviesa un intenso proceso emocional al interpretar a su propia madre en la producción de Netflix.
A la espera del estreno de Moria, el periodista Gustavo Méndez reveló un momento particularmente delicado que vivió la actriz durante las grabaciones y que obligó a frenar el rodaje.
"El director contó que una de las escenas que la destruyó a Sofía y la hizo llorar sin parar fue cuando vio a la actriz que la interpreta a ella de chiquita con el actor que hace de Mario Castiglione. Él la está bañando...ella vio esa escena, algo que no recordaba y se conectó con su papá que ya no está en este plano", detalló.
Según trascendió, la carga emocional fue tan fuerte que el equipo tuvo que interrumpir momentáneamente la filmación hasta que la actriz logró recomponerse.
¿Cuándo será el estreno de la serie de Moria Casán?
El desembarco de Moria Casán en Netflix está cada vez más cerca con una de las producciones nacionales más esperadas. La serie repasará distintas etapas de la vida de la diva, desde sus inicios hasta su consolidación y presente, con tres actrices en escena: además de Sofía Gala, también participan Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
El proyecto, titulado Moria, ya tuvo un adelanto promocional protagonizado por madre e hija, en el que ambas participan de una particular sesión con la terapeuta de Envidiosa. Allí, la propia Moria deja una de sus frases más características: "Ahora sí Fernanda, el mundo entero se va a poder colgar de mis tetas".
Por su parte, Sofía también reflexionó sobre lo que implicó este trabajo en lo personal y profesional: "Tuve que interpretar a mi mamá cuando era joven, tuve que tener sexo y enamorarme de mi padre. Básicamente, tuve que tenerme a mí misma".
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