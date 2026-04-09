El momento que desbordó a Sofía Gala durante la grabación de la serie sobre Moria Casán: "La destruyó"

El proyecto, titulado Moria, ya tuvo un adelanto promocional protagonizado por madre e hija, en el que ambas participan de una particular sesión con la terapeuta de Envidiosa. Allí, la propia Moria deja una de sus frases más características: "Ahora sí Fernanda, el mundo entero se va a poder colgar de mis tetas".

Por su parte, Sofía también reflexionó sobre lo que implicó este trabajo en lo personal y profesional: "Tuve que interpretar a mi mamá cuando era joven, tuve que tener sexo y enamorarme de mi padre. Básicamente, tuve que tenerme a mí misma".