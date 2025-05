Wanda Nara ya tiene la mansión de sus sueños y Yanina Latorre dio a conocer todos los detalles

Yanina Latorre, compartió información exclusiva sobre la lujosa mansión que Wanda Nara adquirió este jueves: "No hay foto de la casa. No está en remodelación, como dijeron algunos. La casa no está terminada, se la compró a una persona que se la estaba construyendo para sí mismo", comenzó relatando la conductora que se convirtió en tendencia luego de "atender" al aire a la "China Suarez"