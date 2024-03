La sorpresiva actitud de Wanda Nara con L-Gante: "No le permitió..."

“Ustedes saben que el fin de semana hemos visto las imágenes de Wanda con Mauro Icardi y Elián Valenzuela, L-Gante conversó con ellos pero pasaron cosas después”, empezó diciendo el periodista.

En ese sentido, profundizó su información: “Según me cuentan, Elián se dedicó estos últimos días a perseguir a Wanda y apareció por todos los lugares que estuvo la conductora. Hasta me decían que apareció en su casa y ella no le permitió el ingreso. No le abrió la puerta”.

Wanda Nara le negó la entrada a L-Gante a su departamento

“Esto claramente marca que Elián aunque tenga nueva novia sigue pensando en Wanda y no suelta. Sigue enamorado o tiene una obsesión”, agregó Etchegoyen antes de revelar más datos de lo ocurrido en el barrio de Núñez.

“Mi fuente me cuenta que L-Gante apareció en el Chateau Libertador y dijo que venía a ver a Wanda y ella no le permitió el ingreso. Tremendo desplante pero la banco porque es una desubicación caer así”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.

Y concluyó: “Yo no sé en qué momento habrá caído L-Gante. Si Wanda estaba con sus hijos, con Mauro o sola pero tengo confirmado por el entorno de ella que esto pasó”.