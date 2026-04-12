Irán respondió al bloqueo de Donald Trump y aseguró que controla el estrecho de Ormuz

Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz y escala la tensión con Irán

Donald Trump ordenó el bloqueo del tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, en un nuevo capítulo de tensión con Irán tras el fracaso de las negociaciones bilaterales.

La medida fue comunicada a través de su red social Truth y autoriza a la Marina estadounidense a controlar e interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Según precisaron desde Washington, el objetivo está puesto en los buques que hayan pagado tributos a Irán para poder cruzar ese paso clave del comercio global.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", sostuvo en mandatario.

Trump ormuz

Además, justificó la decisión en la falta de avances en el eje central del diálogo con Teherán y señaló que hubo coincidencias en varios puntos, pero que no se logró un acuerdo en torno al desarrollo de armamento nuclear, el aspecto que definía la negociación.

De acuerdo a lo que explicó Donald Trump, el operativo también incluye tareas de desminado en la zona: "Comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho", afirmó, al tiempo que endureció su postura y advirtió que cualquier ataque contra fuerzas estadounidenses o embarcaciones civiles tendrá una respuesta inmediata.

Por último, calificó la situación como un caso de "extorsión internacional" y remarcó que su país no convalidará ese tipo de prácticas. Además, dejó abierta la posibilidad de que otras naciones se sumen al bloqueo y aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses están en condiciones de escalar el conflicto si la situación lo requiere.