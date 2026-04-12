El insólito reclamo de Mirtha Legrand a Reynaldo Sietecase

Según su versión, la situación fue producto del caos del momento y no de una intención deliberada de desatenderla. “Era un premio Magazine y había como 500 personas alrededor de Mirtha, y ella me sigue reprochando la situación, aunque pasaron como 20 años”, explicó el escritor, intentando matizar la importancia de un incidente que, a pesar de las dos décadas transcurridas, sigue siendo motivo de disputa en cada oportunidad en la que ambos se cruzan frente a las cámaras.

Este intercambio ratificó una vez más que en el universo de Mirtha Legrand el tiempo no es un atenuante para el olvido. Lo que para el invitado fue un momento confuso en medio de una multitud, para la conductora fue un gesto de desinterés que, incluso diez años después de su última visita, ameritó ser puesto sobre la mesa para un ajuste de cuentas final.