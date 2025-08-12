Yanina Latorre aseguró que Darío Cvitanich está saliendo con Ivana Figueiras
El exfutbolista, recientemente separado de Chechu Bonelli después de 14 años, inició una relación la modelo, quien también viene de una ruptura complicada.
Tras poner fin a una relación de catorce años con Chechu Bonelli, Darío Cvitanich vuelve a aparecer en el centro de la escena sentimental. Según confirmaron fuentes cercanas y fue detallado este lunes en el programa Sálvese quien pueda, el exfutbolista estaría iniciando un vínculo amoroso con una reconocida modelo: Ivana Figueiras, conocida además por su pasado vínculo con Sebastián Ortega.
Yanina Latorre fue la encargada de revelar la novedad, asegurando que, aunque aún no hay un noviazgo formal, ambos están saliendo desde hace aproximadamente un mes. “Están saliendo, no están de novios, hace más o menos un mes con Darío Cvitanich. Habíamos hablado de la separación después de 14 años de Darío con Chechu Bonelli que creo que fue en febrero, marzo”, detalló la conductora, haciendo referencia a la reciente ruptura entre Cvitanich y Bonelli.
En cuanto a las razones que llevaron a la separación entre Darío y Chechu, Latorre fue contundente y negó que haya habido terceras personas involucradas. “El entorno dice que él la habría dejado porque él se había 'hinchado los huevos'. No hubo terceros en discordia”, aseguró sin rodeos, poniendo fin a los rumores que habían circulado en torno a un posible conflicto externo.
Este dato cobra relevancia porque, a pesar de la durabilidad del vínculo que ambos mantuvieron, la ruptura parece haber surgido de un desgaste personal más que de infidelidades o interferencias externas. Por otro lado, la panelista brindó detalles sobre la actualidad sentimental de Ivana Figueiras, quien no atraviesa un buen momento emocional desde su ruptura anterior.
“Allegados en común entre Ivana Figueiras y él, porque Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa, estaba de novia hace unos años, tenían un plan en conjunto, estaban construyendo una casa”, contó Yanina, subrayando el fuerte compromiso que Ivana había tenido con su ex pareja y lo difícil que fue para ella superar esa etapa. La modelo habría invertido mucho en esa relación, y su entorno notó el impacto emocional que le causó la separación.
Para contrarrestar esa tristeza y ayudarla a salir adelante, amigos en común decidieron presentarle a Cvitanich, quien también estaba “ávido de salir” y reencontrarse con la vida amorosa. “Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, 'matchearon'. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos”, concluyó la conductora, describiendo un acercamiento todavía incipiente pero con mucha expectativa.
