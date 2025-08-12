Yanina Latorre aseguró que Darío Cvitanich está saliendo con Ivana Figueiras

Para contrarrestar esa tristeza y ayudarla a salir adelante, amigos en común decidieron presentarle a Cvitanich, quien también estaba “ávido de salir” y reencontrarse con la vida amorosa. “Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, 'matchearon'. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos”, concluyó la conductora, describiendo un acercamiento todavía incipiente pero con mucha expectativa.

Embed