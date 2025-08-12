La ex de Carlos Monti lo destrozó: "Estaba conmigo y con Anamá Ferreira"

La supuesta exnovia de Monti insistió en que su relación no era un secreto. “Toda la familia sabía que salíamos, hasta he ido a la comunión de la nieta. La mamá de Silvia sabía. No había nada oculto”, afirmó. Sin embargo, Lizy aclaró que su romance con el conductor comenzó un año después de que él enviudara y que fue ella quien puso fin al vínculo porque “él no daba para más”.