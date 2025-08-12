Julián Weich lanzó una fuerte crítica a la nueva edición de Trato Hecho con Santi Maratea

maratea trato hecho

“De la única manera que hubiera aceptado hacerlo es si lo hubieran hecho igual. O sea, con los 500 participantes, como lo hacíamos nosotros”, explicó, marcando una clara distancia con la nueva versión.

La crítica al formato actual fue explícita, haciendo referencia a la reducción de maletines, que ahora son apenas 25, algo que para él desvirtúa la esencia del programa. “Porque para hacer otro formato que no es el original... no sé si me hubiera gustado. Es como hacer Feliz Domingo, pero los sábados”, ilustró con una analogía que refleja su incomodidad con los cambios implementados.

Pese a sus críticas al formato, mostró una actitud comprensiva hacia Santi Maratea, el influencer que ahora conduce Trato Hecho. “Algún día apostaron por mí. Así que las apuestas existieron siempre. Después los resultados se verán”, cerró, dejando en claro que entiende la apuesta que hizo el canal y que el tiempo será el juez definitivo del éxito o fracaso de esta nueva etapa.