Yanina Latorre, dura contra Marcela Feudale: "Reidora de Tinelli"

Visiblemente enojada, Yanina comenzó su descargo con palabras filosas: “Enana sos jodida, cómo te gusta subestimar a mi marido, vos que después llorás por la locutora mía que hizo un chiste en una cena”, comenzó la conductora de SQP.

“¿Decís que a Diego Latorre lo conociste por Zulemita Menem? Sos una conch…, enana. Ahora me cae todo. Yo no había visto esto. O sea, subestimar la carrera de mi marido te grafica como persona, y me chupa un huevo ahora sentarme en LAM. Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli”, agregó Yanina.

Más adelante, se la escuchó decir a Feudale: “Y yo sigo insistiendo que a mí me hablan mal de mi papá y yo te doy un sopapo”, lo que encendió nuevamente a Yanina. “Sos violenta, enana, además de todo. Peroncha y violenta. No sé qué momento tenso viviste, porque yo solamente le contesté a Dalma por su llamado. Nada más. Vos no tenés por qué involucrarte”, agregó.

“Lo que pasa es que como tenés un problema de ideología conmigo y no me podés ganar una puta discusión, porque te pones a llorar y defendés un sistema de corruptos y de chorros, y no tenés manera de defenderlo. ¿Un sopapo, me vas a pegar? ¿Por qué? Si yo no hablo de tu papá. Yo estoy hablando de Diego Maradona, que es un personaje público. Pero vos tenés tan doble vara como Mengolini y todas las peronchas feministas, que, si el pedófilo es Maradona, lo defienden”, cerró.