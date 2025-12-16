Yanina Latorre reveló cuánto gana Wanda Nara en Telefe y aseguró que se quedó "impactada"
Luego de cubrirla por un inconveniente como conductora de Masterchef, la periodista habló en SQP sobre el contrato de Wanda en Telefe.
La panelista Yanina Latorre generó revuelo en el programa Sálvese quien pueda (América TV) al dar detalles inesperados sobre el contrato que la mediática Wanda Nara firmó con el canal Telefe por exclusividad. Latorre afirmó haber tenido acceso al documento y expresó su asombro ante las cifras pactadas.
“Estuve en Telefe tanto que hasta leí el contrato de Wanda. Me quedé impactada con lo bajo que es”, comenzó diciendo la conductora, manifestando su sorpresa por el monto acordado para una figura de su perfil.
Latorre continuó ofreciendo precisiones sobre los términos del acuerdo de Nara. Según su información, la exclusividad del vínculo se extiende por dos años: "2025 y 2026 lo tiene cerrado por dos años con exclusividad". En cuanto a la remuneración, detalló el método de pago: "El monto es en dólares, pagadero en siete cuotas en dólares. Es el monto más IVA, obviamente, no voy a decir el valor porque...".
Para dimensionar el acuerdo de la empresaria, Yanina Latorre realizó una fuerte comparación con los ingresos de otro conductor estelar de la señal de las tres pelotas, sugiriendo que el contrato de Nara sería minúsculo en comparación: “Yo creo que el contrato de Wanda es un mes de Del Moro en Telefe”.
La presentadora no ocultó su incredulidad ante la gestión de la negociación por parte de la mediática: "Me quedé helada, no puedo creer que Wanda no haya negociado bien el contrato".
Finalmente, la comparación tomó un tono humorístico cuando Lizardo Ponce intervino con una pregunta que buscaba cuantificar el valor del acuerdo en términos de lujo: "¿Cuántas buenas carteras se puede comprar con el contrato que cerró con Telefe?". La respuesta de Yanina Latorre fue categórica y reforzó la idea de un monto limitado para el estándar de Nara: "Y... una carterita por mes”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario