Yanina Latorre reveló cuánto gana Wanda Nara en Telefe y aseguró que se quedó "impactada"

Latorre continuó ofreciendo precisiones sobre los términos del acuerdo de Nara. Según su información, la exclusividad del vínculo se extiende por dos años: "2025 y 2026 lo tiene cerrado por dos años con exclusividad". En cuanto a la remuneración, detalló el método de pago: "El monto es en dólares, pagadero en siete cuotas en dólares. Es el monto más IVA, obviamente, no voy a decir el valor porque...".