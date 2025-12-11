Yanina Latorre vivió un incómodo momento con una seguidora de SQP: "Se estaba..."

A medida que seguía con su relato, la situación sumaba tensión: “Termina el programa y le pregunto: ‘¿La pasaste bien?, ¿te gustó?’, y me dice que sí. Después agrega: ‘Quiero hablar con vos’. Le digo: ‘¿Querés una foto?’. Y me dice: ‘¿Me das el programa?’. Yo no sabía si me hablaba del programa grabado y le dije que lo podía ver en YouTube. Entonces le pregunto: ‘¿Qué programa?’. Y me dice: ‘Acordate de lo que me prometiste del Conicet'. Empecé a estar incómoda".