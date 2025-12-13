Marixa Balli cruzó a Yanina Latorre por su acusación de presunto desplante en MasterChef Celebrity: "No busques lío"

Lejos de quedar conforme con esa explicación, Yanina volvió a contradecirla y sostuvo que la escena no fue como la describió Balli. “No estabas en una oficina, estabas en un lugar donde estaban todos. Yo estaba ahí y te vi”, retrucó, reforzando su postura de que compartían el mismo espacio y que el saludo podría haberse dado sin inconvenientes. Marixa, sin moverse de su relato, insistió en su versión de los hechos y precisó: “Cuando me empiezan a maquillar, veo que estabas almorzando”.

El ida y vuelta escaló cuando Latorre fue aún más directa y lanzó una pregunta que tensó definitivamente el clima en el estudio: “¿Por qué no me dijiste ‘hola, qué tal’, como hicieron todos?”. La respuesta de la Cachaca fue contundente y apeló a la memoria de viejas fricciones para ponerle un límite a la discusión: “La primera vez que entré a LAM, yo no dije que me saludaron todos menos Yanina. No entremos con eso. No fue de mala voluntad ni de mala onda”.