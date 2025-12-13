Marixa Balli cruzó a Yanina Latorre por su acusación de presunto desplante en MasterChef Celebrity: "No busques lío"
La bailarina dio su versión del tenso reencuentro en MasterChef Celebrity y desmintió punto por punto el reproche que expuso la panelista al aire.
El inesperado reencuentro entre Marixa Balli y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity volvió a poner sobre la mesa viejos cortocircuitos que ambas arrastran desde su convivencia en LAM y terminó derivando en un cruce directo al aire, cargado de reproches, aclaraciones y versiones enfrentadas. Todo se desató luego de que Yanina expusiera públicamente una situación que, según su mirada, la incomodó desde el primer minuto y que tuvo como protagonista a la Cachaca, quien no tardó en salir a responder y desmentir lo ocurrido, asegurando que nunca existió una actitud despectiva ni un gesto deliberado de desprecio.
Según la versión que Latorre relató frente a cámaras, el episodio se produjo apenas llegaron al estudio, cuando —siempre de acuerdo a su testimonio— varios de los presentes se acercaron a saludarla y Balli optó por pasar de largo. “Entraron todos juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer”, disparó la panelista, dejando en claro que el comportamiento de su compañera le resultó llamativo y fuera de lugar, al punto de interpretarlo como un desplante personal.
La réplica de Marixa fue inmediata y sin rodeos. Desde su lugar, explicó con firmeza que la situación había sido completamente distinta y que su foco en ese momento estaba puesto en cumplir con los tiempos de la grabación. “No me hice la bolu... Estaba en un sector, como en una oficina, y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto”, aclaró, buscando bajar la intensidad del conflicto. Además, reconstruyó la secuencia desde su óptica y agregó: “Cuando me termino de maquillar, me levanto y saludo a los chicos que siempre están comiendo”, dando a entender que nunca ignoró a nadie de manera intencional.
Lejos de quedar conforme con esa explicación, Yanina volvió a contradecirla y sostuvo que la escena no fue como la describió Balli. “No estabas en una oficina, estabas en un lugar donde estaban todos. Yo estaba ahí y te vi”, retrucó, reforzando su postura de que compartían el mismo espacio y que el saludo podría haberse dado sin inconvenientes. Marixa, sin moverse de su relato, insistió en su versión de los hechos y precisó: “Cuando me empiezan a maquillar, veo que estabas almorzando”.
El ida y vuelta escaló cuando Latorre fue aún más directa y lanzó una pregunta que tensó definitivamente el clima en el estudio: “¿Por qué no me dijiste ‘hola, qué tal’, como hicieron todos?”. La respuesta de la Cachaca fue contundente y apeló a la memoria de viejas fricciones para ponerle un límite a la discusión: “La primera vez que entré a LAM, yo no dije que me saludaron todos menos Yanina. No entremos con eso. No fue de mala voluntad ni de mala onda”.
