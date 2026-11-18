Famosos argentinos en modo GTA VI: así se verían las principales figuras del país al estilo de Rockstar Games
Con el estreno de la nueva entrega ambientada en Vice City, una serie de ilustraciones retrata a íconos de la cultura, el deporte y la farándula en modo GTA VI.
La fiebre por el lanzamiento de GTA VI no conoce de límites y se cruza de lleno con la cultura popular argentina. En la previa de la llegada del título desarrollado por Rockstar Games, minutouno.com replicó la clásica estética visual de los afiches promocionales de la franquicia, adaptando a reconocidas figuras nacionales al universo soleado de Vice City.
De Mirtha Legrand a Franco Colapinto: el furor por los afiches al estilo GTA
Las creaciones artísticas combinan la tipografía inconfundible y los degradés pasteles de los atardeceres tropicales con guiños directos a la idiosincrasia argentina, generando pósters personalizados para cada protagonista:
- Mirtha Legrand ("Mirtha Legrand VI"): una de las versiones más elogiadas muestra a la histórica conductora sosteniendo una taza de té en una mano y un arma automática dorada en la otra, acompañada por la leyenda "¡Carajo, mierda!" y un guiño a sus famosas cenas (Mesaza).
- Franco Colapinto: el joven piloto de Fórmula 1 aparece enfundado en un buzo antiflama con diseño albiceleste y detalles de competición, recostado sobre un bólido deportivo en pleno atardecer de neón.
- Ricardo Darín: caracterizado con sus clásicos anteojos de sol y un elegante saco claro, el reconocido actor protagoniza una portada ambientada entre palmeras y clásicos automóviles urbanos.
- Otras figuras de peso: la galería también incluye versiones personalizadas al estilo de mundo abierto de artistas y mediáticos como Lali Espósito, Tini Stoessel, Wanda Nara, Mauro Icardi, Marcelo Tinelli, Pampita y Susana Giménez, cada uno plagiado de referencias a sus carreras y momentos más icónicos.
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La iniciativa refleja el enorme impacto cultural que genera la saga de Rockstar Games en el país, transformando a las máximas estrellas locales en auténticos forajidos listos para recorrer las calles de la ficción virtual.
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