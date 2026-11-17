Sandra Pettovello cumple con la Ley 14.339 y habilita la jubilación con 10 años de aportes
A través de la ANSES, el Ministerio de Capital Humano Sandra Pettovello mantiene vigente el régimen especial de prestación por edad avanzada.
En el marco de los regímenes previsionales especiales administrados por la ANSES —organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello —, se encuentra plenamente habilitada la Prestación por Edad Avanzada para trabajadores rurales, un beneficio que permite acceder a la jubilación con tan solo 10 años de aportes registrados.
Esta modalidad previsional está dirigida específicamente a hombres y mujeres que hayan cumplido 67 años de edad y se hayan desempeñado en relación de dependencia —ya sea de manera temporaria o permanente— para productores, contratistas o subcontratistas dedicados a actividades agropecuarias, tareas de cosecha o ganadería.
Requisitos y documentación para iniciar el trámite en ANSES
Para gestionar este beneficio jubilatorio ante las oficinas previsionales, los solicitantes deben acreditar tres condiciones fundamentales:
- Edad mínima: contar con 67 años cumplidos (sin distinción de sexo).
- Años de servicio: demostrar un mínimo de 10 años de aportes en el trabajo rural bajo relación de dependencia.
- Incompatibilidad: no percibir ninguna otra jubilación, pensión o retiro civil o militar de carácter nacional, provincial o municipal.
Al momento de presentarse con turno previo en la ANSES para iniciar el expediente, el titular deberá presentar su DNI, el Formulario PS 6.284 (Declaración Jurada sobre eventual percepción de otras prestaciones) y documentación original que respalde su historial laboral en el campo:
- Constancia de afiliación al Régimen Previsional de las Leyes 14.339, 18.037 y 24.241.
- Certificaciones de servicios con aportes extendidas por el empleador o recibos de sueldo.
- Comprobante de afiliación como titular a la obra social del sector rural.
- Certificado extendido por la propia ANSES que acredite el cobro de asignaciones familiares durante el período trabajado, o bien una sentencia judicial o acto administrativo firme que reconozca la relación laboral.
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