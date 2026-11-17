En el marco de los regímenes previsionales especiales administrados por la ANSES —organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello —, se encuentra plenamente habilitada la Prestación por Edad Avanzada para trabajadores rurales, un beneficio que permite acceder a la jubilación con tan solo 10 años de aportes registrados.