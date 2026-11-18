Final: Centro Sportivo Alagoano vs. Talleres (Ida: 4-2 | Vuelta: 3-0)

Campeón: Talleres de Córdoba

GTA 3 (22/10/2001) Copa Mercosur 2001 Final: Flamengo vs. San Lorenzo (Ida: 0-0 | Vuelta: 1-1, penales 3-4)

Campeón: San Lorenzo

GTA Vice City (29/10/2002) Copa Sudamericana 2002 Final: Atlético Nacional vs. San Lorenzo (Ida: 0-4 | Vuelta: 0-0)

Campeón: San Lorenzo

GTA San Andreas (26/10/2004) Copa Sudamericana 2004 Final: Bolívar vs. Boca Juniors (Ida: 1-0 | Vuelta: 2-0)

Campeón: Boca Juniors

GTA V (17/09/2013) Copa Sudamericana 2013 Final: Ponte Preta vs. Lanús (Ida: 1-1 | Vuelta: 2-0)

Campeón: Lanús

(Nota: En 2008, tras el estreno de GTA IV, la primera final iniciada fue la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Fluminense; al no haber representantes argentinos en ese cruce, la racha aplica estrictamente a la efectividad argentina).

Paternidad argentina y maldición brasileña

El desglose de los números refleja otra coincidencia notable: cada vez que un equipo de Brasil disputó esa primera final post-estreno de un GTA, terminó como subcampeón (5 finales, 5 derrotas). Ocurrió con São Paulo (1997), Flamengo (2001), Fluminense (2008) y Ponte Preta (2013).

Con el ansiado lanzamiento global de GTA VI fijado para el próximo 19 de noviembre de 2026 y la gran final única de la Copa Sudamericana en Barranquilla programada apenas dos días después (21 de noviembre), en la Ribera ya se aferran a la estadística para soñar con dar la vuelta olímpica.