Críticas por las PASO y el llamado a la unidad

Durante la entrevista con C5N, Sergio Massa también apuntó directamente contra la intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión o derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), señalando que la iniciativa busca debilitar a la oposición. "Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo", advirtió, agregando que el deseo de quienes defienden al oficialismo es "tratar de que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo".