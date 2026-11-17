Sergio Massa le dijo a C5N que estuvo acompañado por "tres candidatos a presidente": quiénes son
Tras la cumbre en San Fernando, Sergio Massa destacó la presencia de Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.
Tras encabezar este martes el encuentro de unidad de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dialogó con C5N y destacó la envergadura política de la convocatoria al asegurar que durante la jornada estuvo acompañado por "tres candidatos a presidente": Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.
En declaraciones al periodista Lautaro Maislin, el exministro de Economía remarcó la importancia de dejar de lado los personalismos para construir una alternativa competitiva de cara a los próximos comicios nacionales, al tiempo que aclaró que la convocatoria fue amplia y abierta a todas las vertientes del movimiento: "Estaban todos invitados", sostuvo al ser consultado por las ausencias en el acto.
Quiénes son los tres dirigentes que mencionó Sergio Massa
Al analizar la foto política que dejó la cumbre en el norte del conurbano bonaerense, Massa identificó explícitamente a tres referentes del peronismo federal y provincial con proyección nacional que dijeron presente en el escenario:
- Sergio Uñac: actual senador nacional y exgobernador de la provincia de San Juan.
- Gerardo Zamora: senador nacional y referente político de Santiago del Estero.
- Natalia de la Sota: diputada nacional por la provincia de Córdoba.
Asimismo, el referente del Frente Renovador valoró el mensaje de cierre del acto —un video generado con inteligencia artificial con la figura de Juan Domingo Perón— y sostuvo que el desafío electoral exige ampliar las fronteras partidarias: "No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo. Gente que tenga ganas de mejorar al país".
Críticas por las PASO y el llamado a la unidad
Durante la entrevista con C5N, Sergio Massa también apuntó directamente contra la intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión o derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), señalando que la iniciativa busca debilitar a la oposición. "Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo", advirtió, agregando que el deseo de quienes defienden al oficialismo es "tratar de que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo".
Sin embargo, el dirigente se mostró confiado en que esa maniobra terminará provocando el efecto contrario dentro del espacio opositor al forzar acuerdos internos: "Nos va a obligar a encontrar un peronismo para ir unidos el año que viene. Soy muy optimista. Un día va a haber unidad", concluyó.
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