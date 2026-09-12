"No hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que pensar cómo la utilizamos para el bien, para la comunidad y para darle mayores oportunidades a nuestra gente", señaló el intendente ante el auditorio. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de que la innovación digital no suplante los vínculos humanos: "El uso de la tecnología no tiene que impedir algo maravilloso que es encontrarnos, vernos y charlar cara a cara. Que la tecnología nos ayude a que la vida sea mejor para que, cuando nos encontremos, podamos disfrutar, compartir, conversar, discutir de buen modo y sacar conclusiones positivas para la sociedad".

Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad y llamó a integrar la tecnología con la identidad local

El cónclave funcionó como el corolario institucional de un proceso participativo que se había puesto en marcha a comienzos de agosto mediante la realización de Pre Congresos temáticos y territoriales en cada una de las delegaciones del distrito.

Hacia el final de la jornada, Otermín reafirmó el rumbo de su administración al sostener que el evento consolida "el compromiso de seguir construyendo una gestión abierta, participativa y con una mirada de futuro sostenida en la paz social y la empatía comunitaria".