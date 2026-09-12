Federico Otermín encabezó el Congreso de la Comunidad y llamó a integrar la tecnología con la identidad local
El intendente de Lomas de Zamora cerró el masivo encuentro participativo en el Parque municipal, donde se debatieron más de un centenar de proyectos.
Con una masiva convocatoria que reunió a más de seis mil vecinos y vecinas en el Parque de Lomas, se llevó a cabo este sábado el cierre del Congreso de la Comunidad, un espacio de debate territorial que sintetizó meses de trabajo articulado en los barrios.
El encuentro, que contó con la participación de la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama, estuvo encabezado por el intendente Federico Otermín, quien valoró la instancia de participación ciudadana para discutir un total de 108 proyectos locales distribuidos en 18 comisiones temáticas.
Durante las deliberaciones, que pusieron el foco en la inclusión social, la construcción comunitaria y los desafíos de la modernización, Otermín remarcó la importancia de consolidar redes solidarias frente a la adversidad económica y social actual.
"En algún lado leí eso de 'pinta tu aldea y pintarás el mundo'. Es parte de la tarea que tenemos que hacer: cómo podemos intentar construir desde Lomas un espacio de amor, de paz, de oportunidades y de acompañamiento; una tierra donde nadie quede suelto, nadie quede solo, nadie quede triste, nadie quede atrás", expresó el jefe comunal durante su discurso de cierre.
Innovación tecnológica y gestión pública
Uno de los ejes transversales que atravesó las comisiones de trabajo y el debate plenario fue la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la cotidianeidad urbana y la administración municipal. Al respecto, Otermín desestimó las miradas alarmistas sobre la digitalización y abogó por un uso con sentido social.
"No hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que pensar cómo la utilizamos para el bien, para la comunidad y para darle mayores oportunidades a nuestra gente", señaló el intendente ante el auditorio. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de que la innovación digital no suplante los vínculos humanos: "El uso de la tecnología no tiene que impedir algo maravilloso que es encontrarnos, vernos y charlar cara a cara. Que la tecnología nos ayude a que la vida sea mejor para que, cuando nos encontremos, podamos disfrutar, compartir, conversar, discutir de buen modo y sacar conclusiones positivas para la sociedad".
El cónclave funcionó como el corolario institucional de un proceso participativo que se había puesto en marcha a comienzos de agosto mediante la realización de Pre Congresos temáticos y territoriales en cada una de las delegaciones del distrito.
Hacia el final de la jornada, Otermín reafirmó el rumbo de su administración al sostener que el evento consolida "el compromiso de seguir construyendo una gestión abierta, participativa y con una mirada de futuro sostenida en la paz social y la empatía comunitaria".
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