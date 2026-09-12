Franco Colapinto eufórico tras la clasificación en el Gran Premio de España: "Fue una de mis mejores qualys"

También valoró especialmente haber podido extraer prácticamente todo el potencial de su monoplaza. “Hice una vuelta... fue una locura. Contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto. Es lo que quería. Feliz con el resultado”, expresó.

La explicación Franco Colapinta tras la salvada en La Monumental

Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió durante la Q2, cuando Colapinto perdió parcialmente el control del Alpine en la extensa curva 12, conocida como La Monumental. El argentino logró evitar el despiste y posteriormente pudo completar una vuelta que le permitió avanzar a la siguiente instancia.

Consultado por ese episodio, contó en detalle qué sucedió: “Se me puso muy de cola en la curva larga de la 12. Se puso feo, pero, por suerte, tuvimos revancha en el siguiente run con una muy buena vuelta”.

Con su habitual tono distendido, resumió la situación con una frase que reflejó la tensión del momento: “Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”.

"PARA PONERLE UN POCO DE EMOCIÓN A LA QUALY". Franco Colapinto se refirió a la gran salvada que hizo en La Monumental durante la clasificación en Madring.



#SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/if6O26QXtF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

Colapinto también reveló que durante su vuelta de Q3 tuvo otro inconveniente que le hizo perder algunas décimas. “Tuve un snap muy grande. Tuve que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta para un par de curvas específicas”, explicó.

Y detalló: “Tengo que sacar la mano del volante y, cuando la saqué, se me puso muy de cola en una curva y perdí una decimita”.

El trabajo detrás de la mejora del Alpine

El argentino también puso en valor el trabajo realizado entre el viernes y el sábado para conseguir que el auto mostrara un rendimiento mucho más competitivo. Colapinto contó que continuó trabajando hasta muy tarde para encontrar soluciones después de un primer día que lo había dejado disconforme.

“Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, como ya lo había hecho en Monza”, reveló.

Para Franco, ese esfuerzo terminó dando sus frutos. “Por suerte, hoy valió la pena”, afirmó después de conseguir una de sus mejores posiciones de clasificación en la Fórmula 1.

Ahora, el argentino partirá 9° en la carrera del domingo y tendrá por delante el desafío de transformar la buena clasificación en un resultado importante. “Mañana es una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena largada”, anticipó.