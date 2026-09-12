El fiscal reveló cómo reaccionaron los padres del alumno que planeó una masacre escolar con ChatGPT

A partir de estos datos, se activó un protocolo que derivó el alerta al FBI primero y a la Argentina después.

“Esto nos dio la posibilidad de adelantarnos al delito”, señaló De Mena, quien explicó que el joven fue identificado cuando todavía se encontraba en una etapa de preparación. La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

Entre el alerta de Estados Unidos y el allanamiento pasaron apenas ocho días. El pasado 28 de agosto, un grupo comando entró a la casa y comenzaron la requisa. "Fue positivo, porque se consiguió una foto del menor que estaba probándose máscaras", contó De Mena.

Se secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica de color negro. Los teléfonos serán peritados para buscar más información del plan.

El fiscal también indicó que el allanamiento se realizó en agosto y que, por la edad del adolescente, el hecho no era punible de acuerdo con la legislación vigente en ese momento. “Se lo va a citar y se van a hacer pericias. Tiene el derecho a ser escuchado, aunque por ahora no declaró nada”, explicó De Mena.

Sin embargo, el fiscal aclaró que no hay certeza de que el joven fuera a concretar el ataque. “Las pericias van a determinar si el chico tiene algún problema en la escuela o si hay algún hecho que deba investigarse”, concluyó.

Según confirmó De Mena, el joven está acusado de intimidación pública en grado de tentativa. No prestó declaración al momento de ser allanado. Intervino en la investigación la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, a cargo del Dr. Walter Bruno.