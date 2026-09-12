Preocupación en Vélez: Emmanuel Mammana fue intervenido y permanece en terapia intensiva
El defensor del Fortín debió abandonar el partido ante Newell’s después de un durísimo choque con su arquero, Tomás Marchiori. Sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece en cuidados intensivos.
Vélez no solo se llevó de Rosario la frustración por el empate agónico ante Newell’s. El equipo de Guillermo tuvo además un enorme motivo de preocupación por la grave lesión que sufrió Emmanuel Mammana durante el segundo tiempo.
El defensor recibió un fuerte golpe en el pecho luego de un choque con Tomás Marchiori, arquero del Fortín, cuando ambos fueron a disputar una pelota. La acción ocurrió a los 10 minutos de la segunda mitad y terminó con Mammana tendido sobre el campo de juego, visiblemente dolorido.
Mientras el arquero intentaba despejar el centro, terminó impactando contra su compañero. Mammana quedó tendido y rápidamente recibió atención médica. El defensor no pudo continuar en el encuentro y fue reemplazado por Lisandro Magallán. La preocupación aumentó rápidamente y Mammana fue trasladado a un centro médico de Rosario para realizarse los estudios correspondientes. Allí se constató la gravedad del cuadro.
Según informó oficialmente Vélez, el futbolista sufrió un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax". Como consecuencia de la lesión, Mammana debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.
El club informó además que el defensor se encontraba estable y permanecía internado en Cuidados Intensivos por precaución. "Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", señaló la institución en su parte médico.
De esta manera, Mammana quedó bajo observación médica luego de una lesión que generó máxima preocupación en Vélez. Por el momento, el club aguardará su evolución antes de determinar los próximos pasos respecto del tratamiento de las fracturas. El golpe se produjo en un momento inesperado del partido y obligó al cuerpo médico a actuar rápidamente. La imagen del defensor tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor, encendió las alarmas en el conjunto de Liniers.
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