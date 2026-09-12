Preocupación en Vélez: Emmanuel Mammana fue intervenido y permanece en terapia intensiva

De esta manera, Mammana quedó bajo observación médica luego de una lesión que generó máxima preocupación en Vélez. Por el momento, el club aguardará su evolución antes de determinar los próximos pasos respecto del tratamiento de las fracturas. El golpe se produjo en un momento inesperado del partido y obligó al cuerpo médico a actuar rápidamente. La imagen del defensor tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor, encendió las alarmas en el conjunto de Liniers.

PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026