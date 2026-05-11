Flow y TNT confirmaron cuándo llega "Cautiva" con Carolina Kopelioff y Lorena Vega
Luego de confirmar el fin del rodaje, Flow y TNT anunciaron que "Cautiva" llega este año. Conocé todos los detalles de su lanzamiento.
El marco de los Premios Platino fue el escenario ideal para uno de los anuncios más esperados por los amantes de la ficción nacional. Durante la transmisión de la gala, TNT y Flow confirmaron que su nueva gran apuesta, titulada "Cautiva", desembarcará en las pantallas durante el próximo mes de septiembre. Además de ponerle fecha al debut, se revelaron nuevas imágenes que adelantan el tono oscuro y asfixiante que tendrá esta historia.
La trama se mete de lleno en la vida de Clara, una joven que decide entrar en un convento de clausura buscando un camino espiritual, sin sospechar que se estaba metiendo en la boca del lobo. Allí adentro se encuentra con Cecilia, la madre superiora, quien ejerce un poder absoluto basado en el abuso y el maltrato. Lo que debería haber sido un espacio de fe se convierte en un calvario con tintes de infierno medieval para todas las religiosas bajo su mando.
La serie pega un salto temporal de quince años para mostrar el momento en que Clara logra, finalmente, huir de ese encierro. Sin embargo, el escape es solo el principio: la protagonista sale en condiciones físicas y psíquicas deplorables. A partir de ese reencuentro con su familia, la historia vira hacia un proceso profundo de sanación personal y una batalla judicial incansable para que los crímenes cometidos tras los muros del convento no queden impunes.
"Cautiva" cuenta con una fuerte impronta femenina, tanto en su elenco como en su dirección. El proyecto está liderado por las actuaciones de Carolina Kopelioff y Lorena Vega, quienes están acompañadas por nombres de peso en la industria como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Justina Bustos, Luis Ziembrowski, Tomás Wicz y Evitta Luna. Detrás de cámara, la mirada autoral queda a cargo de la dupla de directoras Paula Hernández y Jazmín Stuart, lo que garantiza un tratamiento profundo y sensible de una temática tan perturbadora.
Con este lanzamiento, TNT y Flow siguen pisando fuerte en el terreno de las coproducciones de alta calidad. "Cautiva" se suma a una lista de títulos recientes que se animaron a explorar los rincones más oscuros de la experiencia humana, como lo fueron "Viudas Negras: P*tas y chorras", "Cris Miró (Ella)" y "La mente del poder".
Estas producciones comparten una característica fundamental: una identidad autoral marcada que no le escapa a los temas incómodos y que apuesta por relatos que tensionan la frontera entre lo íntimo y lo escabroso. Habrá que esperar a septiembre para ver cómo este elenco de lujo le da vida a una de las historias más prometedoras del año.
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