Flow y TNT confirmaron cuándo llega "Cautiva" con Carolina Kopelioff y Lorena Vega

"Cautiva" cuenta con una fuerte impronta femenina, tanto en su elenco como en su dirección. El proyecto está liderado por las actuaciones de Carolina Kopelioff y Lorena Vega, quienes están acompañadas por nombres de peso en la industria como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Justina Bustos, Luis Ziembrowski, Tomás Wicz y Evitta Luna. Detrás de cámara, la mirada autoral queda a cargo de la dupla de directoras Paula Hernández y Jazmín Stuart, lo que garantiza un tratamiento profundo y sensible de una temática tan perturbadora.

Con este lanzamiento, TNT y Flow siguen pisando fuerte en el terreno de las coproducciones de alta calidad. "Cautiva" se suma a una lista de títulos recientes que se animaron a explorar los rincones más oscuros de la experiencia humana, como lo fueron "Viudas Negras: P*tas y chorras", "Cris Miró (Ella)" y "La mente del poder".

CAUTIVA

Estas producciones comparten una característica fundamental: una identidad autoral marcada que no le escapa a los temas incómodos y que apuesta por relatos que tensionan la frontera entre lo íntimo y lo escabroso. Habrá que esperar a septiembre para ver cómo este elenco de lujo le da vida a una de las historias más prometedoras del año.