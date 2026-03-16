"Cautiva": minutouno.com visitó el impactante rodaje de la serie de Flow y TNT
La serie protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega fue rodada en 2025 y, desde minutouno.com visitamos el set. Las fotos y videos exclusivos.
Si bien todavía no hay fecha de estreno confirmada, TNT y Flow ya preparan el estreno de "Cautiva" para este 2026. La serie, que se rodó durante 2025 y está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega es una de las más esperadas por los espectadores, en especial porque retrata una de las historias más crueles de la historia criminal argentina. Con un total de seis episodios, esta tira sigue la vida de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura en pleno siglo XXI, pero que su vida cambia cuando es torturada por la Madre Superiora.
La sinopsis completa de "Cautiva" señala: "Inspirada en un caso real, CAUTIVA narra la historia de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que ahí dentro Cecilia, la madre superiora, impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval. Quince años después, Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia".
A partir de esta premisa, TNT y Flow armaron un rodaje que hace referencia no solo a las torturas, sino a los años en los que Clara vivió estos hechos, así como a la oscuridad, lo escalofriante y lo desesperante de la situación. Pero, para conocer más, desde minutouno.com visitamos un día de rodaje de la serie y te contamos todos los detalles.
minutouno.com presente en el rodaje de "Cautiva"
Fotos y videos exclusivos de minutouno.com
El pulso incesante del barrio de Flores, en Buenos Aires, queda suspendido al cruzar el umbral. Dejamos atrás el rumor de la ciudad para ingresar a un espacio de silencio denso y cargado de historia: una antigua iglesia fue meticulosamente reacondicionada por el equipo de producción de "Cautiva" para convertirse en el claustro opresivo donde transcurre el calvario de Clara. No es solo un decorado; es una atmósfera que se palpa, un ejercicio magistral de escenografía que transformó lo sagrado en una celda.
Recorrer el set completo de la serie es sumergirse en la brutalidad psicológica que promete la ficción. Pudimos caminar por las celdas monásticas de las protagonistas, espacios de madera austera y cama estrecha donde la soledad se siente casi física. La luz natural, filtrada con intención dramática, apenas ilumina un patio pequeño, diseñado para parecer un lugar de reflexión forzada más que de esparcimiento. Cada rincón grita el rigor del encierro.
La visita nos llevó al lugar más difícil de digerir: el espacio de contención de Clara, el personaje de Carolina Kopelioff. Esta habitación es la materialización de una mentalidad ajena al horror continúo, un habitáculo diseñado para la penitencia extrema y el aislamiento, que resume los quince años de suplicio. La dedicación del equipo es palpable en la textura de la piedra y el deterioro de los muros, creando un escenario que exige el máximo rigor emocional a sus intérpretes.
Además, exploramos numerosos espacios internos y pasillos oscuros que, por ser claves en la intriga de los seis episodios, aún se mantienen bajo estricto secreto. Esta iglesia de Flores, temporalmente convertida en el centro de la opresión, es el testigo mudo de la genialidad artesanal que sustenta la adaptación de esta escalofriante historia de true crimen.
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