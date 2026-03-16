"Cautiva": minutouno.com visitó el impactante rodaje de la serie de Flow y TNT

la cautiva

Recorrer el set completo de la serie es sumergirse en la brutalidad psicológica que promete la ficción. Pudimos caminar por las celdas monásticas de las protagonistas, espacios de madera austera y cama estrecha donde la soledad se siente casi física. La luz natural, filtrada con intención dramática, apenas ilumina un patio pequeño, diseñado para parecer un lugar de reflexión forzada más que de esparcimiento. Cada rincón grita el rigor del encierro.

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La visita nos llevó al lugar más difícil de digerir: el espacio de contención de Clara, el personaje de Carolina Kopelioff. Esta habitación es la materialización de una mentalidad ajena al horror continúo, un habitáculo diseñado para la penitencia extrema y el aislamiento, que resume los quince años de suplicio. La dedicación del equipo es palpable en la textura de la piedra y el deterioro de los muros, creando un escenario que exige el máximo rigor emocional a sus intérpretes.

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Además, exploramos numerosos espacios internos y pasillos oscuros que, por ser claves en la intriga de los seis episodios, aún se mantienen bajo estricto secreto. Esta iglesia de Flores, temporalmente convertida en el centro de la opresión, es el testigo mudo de la genialidad artesanal que sustenta la adaptación de esta escalofriante historia de true crimen.

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