La defensa de la mujer de Armani a su esposo tras el empate con Vélez

“Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió con ironía la modelo y abogada en su cuenta oficial de Twitter. Rendon hizo referencia a los comentarios hirientes contra Armani por las fallas que viene mostrando en los últimos tres partidos y que desembocaron en goles del rival (también se equivocó ante Platense y Sporting Cristal).