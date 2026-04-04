Cambió el pronóstico y es inminente el regreso de las lluvias al AMBA: cuándo se larga de nuevo
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas vuelven antes de lo esperado. Todos los detalles.
Sin lugar a dudas, la Semana Santa ha sido climáticamente inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gracias a la aparición de fuertes lluvias y a un abrupto cambio de temperaturas que comienza a hacerse sentir.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las precipitaciones volverán ante de lo esperado: se estima que habrá lluvias de variada intensidad este próximo lunes 6 de abril, con ráfagas provenientes del Sudeste, que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.
Alerta naranja para Santa Fe y Entre Ríos para este domingo
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad para este domingo 5 de abril. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 8 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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