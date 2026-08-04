Friedrich Nietzche y su alarmante advertencia sobre la lucha contra los "monstruos"

Ese estilo directo hizo que su pensamiento trascendiera el ámbito de la filosofía y se instalara en debates sobre política, activismo y situaciones de la vida cotidiana. Su conocida advertencia sobre el monstruo funciona como un llamado de atención frente al riesgo de terminar utilizando las mismas herramientas de quien se enfrenta.

Lejos de promover la pasividad frente a las injusticias, Nietzsche planteaba un dilema diferente: cómo evitar que una causa considerada justa termine justificando conductas que antes parecían inaceptables. Ese fenómeno puede observarse en escenarios políticos, conflictos armados o movimientos sociales, donde con frecuencia la línea que separa la resistencia de la imitación del adversario comienza a desdibujarse. Cuando eso ocurre, la confrontación endurece las posturas y el objetivo original pierde parte de su sentido.

Como uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, el autor alemán cuestionó las certezas morales heredadas y también la moral cristiana, a la que definió como “un platonismo para el uso del pueblo”.

Su propuesta filosófica buscaba que cada persona analizara el origen de sus ideas sobre el bien y el mal, además de desconfiar de los discursos que se presentan como verdades absolutas sin someterse al cuestionamiento.

La metáfora del monstruo conserva vigencia porque puede aplicarse tanto a la política como a disputas judiciales, conflictos sociales o problemas personales. Más que referirse a un enemigo externo, la reflexión de Nietzsche pone el foco en la transformación interna que puede producir una lucha prolongada. En Más allá del bien y del mal, el pensador no intenta eliminar los valores, sino invitar a examinarlos para descubrir si surgen del miedo, la fortaleza o el resentimiento.

Hoy la advertencia de Nietzsche sigue vigente: el escrutinio obsesivo del adversario puede deformar a quien observa. Mantener límites, transparencia y autocrítica es la mejor defensa contra esa contaminación.