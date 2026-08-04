Difunden las primeras imágenes de la detención de Facundo Moyano en Belgrano

Comunicado de la Fiscalía sobre la detención de Facundo Moyano

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Julián Pistone, dispuso la detención de Facundo Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Asimismo, el auxiliar fiscal Pistone ordenó las primeras medidas de investigación, entre ellas recopilación de evidencia, visualización de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos.

Respecto de la víctima, quien permanece en el Hospital Pirovano, ya prestó declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.