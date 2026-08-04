Difunden las primeras imágenes de la detención de Facundo Moyano en Belgrano
El sindicalista quedó imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su pareja, Candela Arizaga.
El mundo político y sindical amaneció conmocionado por un grave episodio judicial que tiene como protagonista a Facundo Moyano. En las últimas horas se difundieron las primeras imágenes del dirigente tras quedar detenido y ser trasladado a la Comisaría Vecinal 13A, luego de un operativo policial desencadenado por una denuncia de violencia.
De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron de urgencia a un edificio ubicado en el barrio porteño de Belgrano, tras recibir un alerta al 911 que advertía sobre una situación violenta en el interior de un departamento.
La investigación preliminar apunta a una presunta agresión física y retención contra quien sería su pareja, Candela Arizaga.
A primera hora de la mañana, el auxiliar fiscal a cargo de la investigación, Julián Pistone, dispuso la detención formal de Facundo Moyano.
El sindicalista quedó formalmente imputado bajo los cargos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas, testimonios y peritajes en el marco de la causa para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Comunicado de la Fiscalía sobre la detención de Facundo Moyano
La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Julián Pistone, dispuso la detención de Facundo Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Asimismo, el auxiliar fiscal Pistone ordenó las primeras medidas de investigación, entre ellas recopilación de evidencia, visualización de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos.
Respecto de la víctima, quien permanece en el Hospital Pirovano, ya prestó declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.
Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.
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