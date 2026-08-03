La advertencia del filósofo sobre la resignificación de la felicidad en los jóvenes
El pensamiento de un filósofo español pone en debate la búsqueda constante de felicidad y cómo puede influir en la voluntad, la atención y las adicciones.
Uno de los filosofos mas importante en educación español José Antonio Marina, de 87 años, planteó una fuerte crítica sobre una de las ideas que, según su mirada, se instaló en la enseñanza. Para el pensador, transmitir a las nuevas generaciones que la felicidad es un objetivo fácil de conseguir constituye uno de los principales desaciertos del sistema educativo moderno.
Según explicó, esta creencia puede generar consecuencias negativas porque lleva a muchas personas a perseguir recompensas rápidas y sensaciones placenteras de manera constante. El filósofo sostiene que esa búsqueda de satisfacción inmediata puede favorecer la aparición de adicciones y dificultar el desarrollo de la capacidad de afrontar obstáculos, aprender de las experiencias y fortalecer la voluntad personal.
A diferencia de una idea de bienestar basada únicamente en evitar el malestar, Marina propone una mirada donde el crecimiento personal requiere esfuerzo, disciplina y la posibilidad de atravesar momentos difíciles como parte del proceso de construcción de una vida plena.
El pensamiento de José Antonio Marina
En su último libro, “La vacuna contra las adicciones” (Ariel), el filósofo y pedagogo José Antonio Marina analiza las razones por las que algunos adolescentes que no presentan problemas visibles pueden terminar desarrollando conductas perjudiciales. El autor plantea que las adicciones revelan aspectos profundos de la naturaleza humana y propone estrategias educativas para actuar antes de que la dependencia se consolide y afecte el crecimiento individual.
Marina se presenta como un filósofo de servicio público y defiende una idea práctica del pensamiento filosófico. Según su postura, la filosofía no debería limitarse al análisis teórico, sino que debe funcionar como una herramienta para enfrentar problemas concretos. Para el especialista, la verdadera inteligencia no consiste únicamente en acumular información, sino en desarrollar la capacidad de encontrar respuestas y soluciones frente a distintas situaciones.
El pensador también analiza el impacto de la tecnología en los hábitos actuales y plantea una contradicción: aunque las herramientas digitales simplifican muchas actividades, también pueden acostumbrar al cerebro a evitar el esfuerzo.
Marina explica que la tendencia natural del cerebro a buscar caminos fáciles puede generar una menor disposición a reflexionar y favorecer el crecimiento de las adicciones digitales, especialmente cuando se pierde el entrenamiento de pensar con profundidad.
En su análisis sobre las nuevas generaciones, el autor menciona la existencia de jóvenes que tienen dificultades para afrontar obstáculos y que optan por escapar de los problemas en lugar de resolverlos. En ese sentido, cuestiona el mensaje social que instaló la idea de que “solo importa tu felicidad”, ya que combinado con la búsqueda constante de gratificación inmediata puede impulsar el consumo de sustancias, el uso excesivo de pantallas o la dependencia de ciertos recursos como formas rápidas de evitar el malestar.
Durante una conversación con Ricardo Moya, Marina destacó la importancia de fortalecer la atención voluntaria frente a los estímulos permanentes que buscan captar la concentración de las personas.
El filósofo advierte que muchas plataformas digitales están diseñadas para mantener la atención durante largos períodos y propone desarrollar una educación que ayude a controlar los impulsos, administrar los deseos y recuperar la capacidad de elegir conscientemente.
Para Marina, el desafío actual de la educación es formar personas con mayor autonomía, capacidad para resolver problemas y fortaleza emocional.
Su obra busca aportar herramientas para prevenir y abordar las adicciones desde distintos espacios, como la escuela, la familia y las políticas públicas. Su planteo central es que una sociedad no debe enseñar únicamente a perseguir la felicidad inmediata, sino también a desarrollar tolerancia a la frustración, disciplina y autocontrol.
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