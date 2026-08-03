La advertencia del filósofo sobre la resignificación de la felicidad en los jóvenes

El pensador también analiza el impacto de la tecnología en los hábitos actuales y plantea una contradicción: aunque las herramientas digitales simplifican muchas actividades, también pueden acostumbrar al cerebro a evitar el esfuerzo.

Marina explica que la tendencia natural del cerebro a buscar caminos fáciles puede generar una menor disposición a reflexionar y favorecer el crecimiento de las adicciones digitales, especialmente cuando se pierde el entrenamiento de pensar con profundidad.

En su análisis sobre las nuevas generaciones, el autor menciona la existencia de jóvenes que tienen dificultades para afrontar obstáculos y que optan por escapar de los problemas en lugar de resolverlos. En ese sentido, cuestiona el mensaje social que instaló la idea de que “solo importa tu felicidad”, ya que combinado con la búsqueda constante de gratificación inmediata puede impulsar el consumo de sustancias, el uso excesivo de pantallas o la dependencia de ciertos recursos como formas rápidas de evitar el malestar.

Durante una conversación con Ricardo Moya, Marina destacó la importancia de fortalecer la atención voluntaria frente a los estímulos permanentes que buscan captar la concentración de las personas.

El filósofo advierte que muchas plataformas digitales están diseñadas para mantener la atención durante largos períodos y propone desarrollar una educación que ayude a controlar los impulsos, administrar los deseos y recuperar la capacidad de elegir conscientemente.

Para Marina, el desafío actual de la educación es formar personas con mayor autonomía, capacidad para resolver problemas y fortaleza emocional.

Su obra busca aportar herramientas para prevenir y abordar las adicciones desde distintos espacios, como la escuela, la familia y las políticas públicas. Su planteo central es que una sociedad no debe enseñar únicamente a perseguir la felicidad inmediata, sino también a desarrollar tolerancia a la frustración, disciplina y autocontrol.