La profunda mirada del filósofo argentino sobre la crianza y la paternidad.

Gerchunoff sostiene que la autonomía nace en la falta de vigilancia: hacen falta espacios sin control adulto donde los chicos se prueben. La tecnología es paradójica: permite el control parental, pero también brinda ámbitos de libertad. “Si los progenitores están ocupados con otra cosa, se puede dar ese espacio de no controlar que tanto necesita el menor”.

El autor critica tanto la crianza hiperprogramada como la permisividad total: ambas creen en una única manera correcta. Evoca a Natalia Ginzburg para recordar que la mejor crianza sucede cuando el adulto tiene una vida propia y una vocación.

Gerchunoff invita a pensar menos y recuperar lo imprevisible: menos planificación, más juego y silencios que permitan la construcción de la identidad.